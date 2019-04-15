СБУ установила, кто следил за передвижениями взорванного автомобиля сотрудника разведки

Сотрудник налоговой полиции передал пароль и доступ к компьютеру по просьбе своего кума.

Служба безопасности Украины установила, что информацию о передвижении автомобиля сотрудника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой милиции. Об этом говорится в материалах суда.

Согласно письму департамента контрразведки СБУ, установлена женщина, которая оформила нотариально заверенное приглашение для погибшего диверсанта - гражданина Киргизии Алексея Ломако. Также установлены другие подозреваемые в пособничестве преступлению.

"Согласно письму 5-го управления департамента контрразведки СБ Украины от 04.04.2019 №2/5/2-12/5 нт установлено, что информацию о передвижении автомобиля потерпевшего по базе данных "Безопасный город" получал сотрудник налоговой полиции г.Киева, который по просьбе своего кума предоставил пароль и удаленный доступ к компьютеру, на котором был установлен ключ от "Безопасного города", - сказано в материалах суда.

В ходе проведения обыска у фигуранта дела правоохранители обнаружили и изъяли почти 1,5 млн гривен, 24,3 тыс. долларов, 4,8 тыс. евро и 9,7 тыс. туркменских манат. Все изъятые денежные средства арестованы по ходатайству военной прокуратуры.

Напомним, 4 апреля в Киеве при неудачной попытке заложить взрывчатку под автомобиль сотрудника разведки погиб диверсант. По данным СМИ, погибший диверсант является гражданином Киргизии и прибыл накануне в Украину из России.

Служба безопасности под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры расследует подрыв автомобиля сотрудника ГУР Минобороны (по данным СМИ, им является майор спецназа Кирилл Буданов).