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НАБУ завело уголовное производство о возможной госизмене главы ГБР Трубы

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

НАБУ завело уголовное производство о возможной госизмене главы ГБР Трубы
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены и других преступлений директора Госбюро расследований Романа Трубы, расследование проводит Служба безопасности Украины.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Украинские новости".

Детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по фактам возможного совершения должностными лицами Государственного бюро расследований уголовных преступлений, предусмотренных ст. 111, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса.

Расследование начато 29 марта во исполнение решения Соломенского районного суда Киева.

1 апреля уголовные производства детективы НАБУ направили в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об определении подследственности, поскольку перечисленные преступления, за исключением ст. 364, к подследственности НАБУ не относятся. САП сообщила, что досудебное расследование поручено СБУ.

Напомним, 15 марта Государственное бюро расследований открыло производство по материалам расследования журналистов Bihus.info, проверит также возможную причастность директора Национального бюро расследований Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе.

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Источник: "Украинские новости"
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