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У Порошенко насчитали 20 тыс. человек на "Олимпийском"

Цеголко считает, что полиция преуменьшает количество участников мероприяитий.

На НСК "Олимпийский" на встречу Петра Порошенко с украинцами, которая была запланирована как дебаты с Владимиром Зеленским, пришло 20 тысяч человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Настоящий взрыв позитива на стадионе "Олимпийский". Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах. Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 тысяч человек", - написал он в фейсбуке.

По мнению Цеголко, полиция преуменьшает количество тех, кто собрался сегодня на стадионе. "На самом деле украинцев, которые требуют дебатов кандидата Зеленского, гораздо больше", - добавил он.

Ранее в пресс-службе МВД информировали о том, что в мероприятиях с участием Петра Порошенко на "Олимпийском" приняли участие до 5 тыс. человек.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" сегодня не состоялись. Они были назначены на 14:00. Петр Порошенко согласился подождать Владимира Зеленского до 15:00, но он так и не приехал.

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