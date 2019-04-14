В мероприятиях возле "Олимпийского" приняли участие до 5 тыс. человек, - МВД

В мероприятиях возле НСК "Олимпийский" с участием президента Петра Порошенко в воскресенье приняли участие до 5 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.

"Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия прошли мирно и спокойно.

Фацевич также рассказал, что информация о заминировании столичных объектов и Майдана Независимости не подтвердилась.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" сегодня не состоялись. Они были назначены на 14:00. Петр Порошенко согласился подождать Владимира Зеленского до 15:00, но он так и не приехал.