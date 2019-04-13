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​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов

Стреляли только в Донецкой области.

​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов
Фото: Владислав Мусиенко

С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов со стороны боевиков российских незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы произошли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Новотроицкого, Авдеевки, Павлополя, Песков.

У Новотроицкого боевики использовали минометы калибра 82 мм, запрещенные минскими соглашениями.

Потерь среди военнослужащих ООС не было.

Напомним, что 12 апреля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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