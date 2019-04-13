В воскресенье в Киеве прогнозируют заморозки до -5

14 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, заморозки на поверхности почвы 0...-5, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0...-3, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +7...+12 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2...-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Моршине и Трускавце ночью -1...+1 градус, днем +10...+12 градусов, в Сваляве ночью -1...+1 градус, днем +13...+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, заморозки на поверхности почвы 0...-5, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +11...+16 градусов, в Черкасской и Полтавской областях +9...+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +12...+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +11...+17 градусов, в Херсонской и Запорожской областях до +18.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Ялте дождь. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.