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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Неизвестные сообщили о минировании гостиницы "Украина" в Киеве

Об эвакуации не сообщается.

Вечером в пятницу, 12 апреля, неизвестные сообщили о минировании гостиницы "Украина" на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

Отмечается, что на место приехали медики и полиция и пожарные, ожидают взрывотехников.

Пока не известно об эвакуации. В помещение гостиницы никого не впускают. На входе стоят пожарные.

Правоохранители будут устанавливать личность сообщившего о минировании.

Напомним, 2 апреля в Киеве за час "заминировали" бронетанковый завод, конструкторское бюро, Высший совет правосудия и завод "Маяк". Полиция взрывчатку не нашла.

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