День на Донбассе прошел без потерь

Сегодня в течение суток российские боевики совершили 9 обстрелов по позициям объединенных сил, в том числе трижды - с применением тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Гнутово, Чермалык, Верхнеторецкое, Пищевик, Лебединское, Опытное, Троицкое, Зайцево, Новоселовка Вторая. Огонь из минометов калибра 82 мм зафиксирован у позиций вблизи Гнутово и Зайцево, у Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко анонсировал очередное перемирие в зоне ООС с 18 апреля.