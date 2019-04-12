Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

День на Донбассе прошел без потерь

Боевики совершили 9 обстрелов.

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: Владислав Мусиенко

Сегодня в течение суток российские боевики совершили 9 обстрелов по позициям объединенных сил, в том числе трижды - с применением тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Гнутово, Чермалык, Верхнеторецкое, Пищевик, Лебединское, Опытное, Троицкое, Зайцево, Новоселовка Вторая. Огонь из минометов калибра 82 мм зафиксирован у позиций вблизи Гнутово и Зайцево, у Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко анонсировал очередное перемирие в зоне ООС с 18 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также