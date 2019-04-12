Прокуратура утвердила обвинительный акт инспектору полиции, допустившей смерть 3-летнего мальчика

Старший инспектор ювенальной превенции отложила обращение о насилии над ребенком, а через две недели мальчик уже умер.

Прокуратура Харьковской облсти утвердила обвинение 30-летнему старшему инспектору ювенальной превенции одного из районных отделов полиции, по халатности которой умер трехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

15 апреля в Октябрьском районном суде пройдет подготовительное заседание по этому делу. Инспектора обвиняют в недобросовестном выполнении служебных обязанностей, что привело к смерти трехлетнего мальчика. В случае обвинительного приговора, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ребенок погиб осенью 2017 года. В сентябре родственники погибшего мальчика сообщили в соцслужбы о вероятном применении насилия к ребенку. Инспектор, которая должна была проверить информацию, не сделала этого, и рассмотрела сообщение только через две недели. Ребенок к этому времени уже погиб.

Правоохранители выяснили, что мальчика и его брата систематически бил отец. Мать при этом присутствовала, но ничего не предпринимала. Как установили эксперты, ребенок умер от голода и постоянного физического и психологического насилия, которое продолжалось больше года.

Родители погибшего ребенка уже отбывают наказание. Отца приговорили к десяти годам лишения свободы, мать – к восьми. Также продолжается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении директора районной службы по делам детей.