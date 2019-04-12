За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Двух пассажиров поезда "Харьков-Херсон" госпитализировали с ножевыми ранениями

Один из пострадавших в драке получил ранение в шею, другой - два в живот.

Двух пассажиров поезда "Харьков-Херсон" госпитализировали с ножевыми ранениями
Фото: Александр Рудоманов

В пассажирском поезед "Харьков-Херсон" подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Один из пассажиров получил ножевое ранение в шею, другой - в область живота. Начальник поезда вызвал полицию и медиков, пострадавших сняли с поезда на станции Березенговатая. Правоохранители сообщили, что правовая квалификация происшедшего еще не определена.

Других пострадавших в драке нет. О тяжести травм на данный момент не сообщается.

Местное издание "Харьков Тудей" сообщает, что драка началась из-за того, что один из пассажиров якобы пытался украсть телефон у другого, который спал. Инцидент произошел около 18:30.

"Начальник поезда Анатолий Жегет немедленно пустил клич по вагонам о поиске медиков среди пассажиров и на помощь отозвались два специалиста, которые оказали первую помощь участникам конфликта. У пассажира с пробитой шеей открылось сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия скорой помощи. И это только благодаря тому, что поездная бригада среагировала быстро. Медик, оказавшая помощь, сказала, что если бы вовремя не остановили, мог до Березенговатой просто истечь кровью", - пишет издание.

Напомним, ранее на этой неделе в Киеве произошла крупная драка у развлекательного центра "Стерео плаза". В полицию доставили 11 участников драки, на троих составлены админпротоколы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также