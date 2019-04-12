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В Киеве на Грушевского в тройном ДТП пострадали три человека

Медики скорой помощи госпитализировали двух женщин и мужчину.

В Киеве на Грушевского в тройном ДТП пострадали три человека

В Киеве на улице Грушевского произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"На улице Грушевского в столкновении трех автомобилей пострадали три человека. Предварительно, молодая женщина за рулем кроссовера Toyota, поворачивая налево, не пропустила Daewoo, который двигался навстречу. В результате мощного лобового столкновения Toyota развернулась и влетела в Hyundai, который стоял позади", - сообщил журналист.

Медики "скорой" госпитализировали двух женщин из Toyota и водителя Daewoo.

В результате аварии движение транспорта по Грушевского замедлено. На месте работают спасатели и правоохранители.

Напомним, ранее  в Днепре КрАЗ без тормозов протаранил 11 автомобилей, в том числе два автобуса с пассажирами.

Виталий Мирошниченко
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