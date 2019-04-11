Украина и Беларусь начали демаркацию украинской-белорусского участка государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

dpsu.gov.ua

"С 9 апреля 2019 года начаты демаркационные работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Совместная рабочая группа осуществляет вынесение линии государственной границы на местности и определяет места установки пограничных знаков", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua дкмарация границ

Работы проводятся в соответствии с планом выполнения демаркационных работ между Украиной и Республикой Беларусь на 2019 год. Указано, что также будут продолжены работы по очистке полосы крепления украинско-белорусской границы.

Фото: dpsu.gov.ua

Длина общей границы государств составляет 1 084 км.

Напомним, в конце января 2019 года Украина и Беларусь утвердили данный план демаркации границы. Кроме того, демаркационная комиссия займется вынесением госграницы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

О завершении демаркации, Украина и Беларусь договорились еще в 2017 году.