Пятеро детей во Львове госпитализированы из-за острой кишечной инфекции

Пятеро детей, воспитанников детского сада №168 во Львове на ул. Кульпарковская, 182 госпитализированы с острой кишечной инфекцией, которой они заразились в своем учебном чреждении. Об этом сообщает главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Львовской области.

«В 4-х случаях установлен диагноз острая кишечная инфекция, в 2-х случаях острая кишечная инфекция, ротавирусный энтерит. Состояние всех больных средней тяжести. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий», - сказано в сообщении.

На данный момент детский сад приостановил работу, поскольку поступил приказ на эпидрасследование причин возникновения вспышки инфекции.

Напомним, 3 апреля в Хмельницком госпитализировали 24 ребенка из-за кишечной инфекции, 5 из которых попали в реанимацию. 11 детей были возрастом до 1 года.