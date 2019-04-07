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Пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери попросил российского посла о встрече с Путиным

Чарли Роули по-прежнему возлагает вину на Россию.

Пострадавший от отравления "Новичком" в Эймсбери попросил российского посла о встрече с Путиным
Чарли Роули
Фото: mirror.co.uk

Британец Чарли Роули, который пострадал во время отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери в конце июня 2018 года, встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Об этом пишет Sunday Mirror.

Встреча состоялась в российском посольстве в Лондоне.

"Я пошел и спросил их: "Почему ваша страна убила мою девушку? Но я не получил никакого ответа. Я только получил российскую пропаганду. Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было "Новичком", который они сделали, потому что, если бы это было так, это убило бы всех", - рассказал Роули изданию.

Британец признался, что не поверил "бессмысленным" аргументам посла и в дальнейшем убежден, что Россия осуществила атаку.

Роули также попросил Яковенко организовать ему личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на что посол ответил, что передаст его просьбу в Москву, пишет Sunday Mirror.

Напомним, Чарльз Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери вместе со своей подругой Дон Стерджесс, которая в итоге скончалась. События в Эймсбери произошли через несколько месяцев после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Города находятся неподалеку друг от друга.

Лондон обвиняет в обоих отравлениях Россию. В Москве категорически отрицают свою причастность к этим преступлениям.

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