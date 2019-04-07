Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Вакарчук - избирателям: "Не дайте подменить смысл формой"
Вакарчук - избирателям: "Не дайте подменить смысл формой"
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта
Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Над российским Красноярском пролетело НЛО - вероятнее всего, метеорит
Над российским Красноярском пролетело НЛО - вероятнее всего, метеорит
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
ГлавнаяМир

МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину

Венгрия считает этот шаг "неприемлемым и антивенгерским".

МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину
Любовь Непоп
Фото: mfa.gov.ua

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета въезда лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг" - сообщили в МИД Венгрии.

Напомним, в субботу глава союза венгров Румынии Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины с румынским дипломатическим паспортом и получил запрет на въезд. Запрет действует до октября 2020 года. Однако о нем Келемену было известно ранее. Персоной нон грата в Украине он был объявлен в 2017 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также