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Глава МИД Германии выступил за сохранение "нормандского формата"

"Важно, чтобы переговоры по урегулированию на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины".

Глава МИД Германии выступил за сохранение "нормандского формата"
Хайко Маас выступил за сохранение "нормандского формата"
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом глава немецкого МИД заявил на полях встречи министров стран G7, пишет Deutsche Welle.

Маас отметил, что важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины.

Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, заявил министр.

Первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в так называемом "нормандском формате" состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль в Нормандии, давшей название формату переговоров.

Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где также главной темой переговоров были поиски политического урегулирования для конфликта в Украине.

В группу стран "большой семерки", помимо Германии и Франции, входят США, Канада, Италия, Великобритания и Япония.

Напомним, ранее обсуждался вопрос расширения формата путем включения в переговоры Польши.

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