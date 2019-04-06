Силы генерала Хафтара захватили аэропорт у Триполи

В Ливии силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (LNA) генерала Халифы Хафтара захватили в пятницу, 5 апреля, бывший международный аэропорт Триполи к югу от столицы страны.

Об этом сообщил представитель LNA Ахмед Мисмари, передает DW.

По словам представителя армии, кроме аэропорта силам "Ливийской национальной армии" удалось взять под контроль два населенных пункта близ Триполи, что пока остается столицей международно признанного правительства национального единства. При этом погибли пять бойцов LNA.

Ранее силы Хафтара взяли под контроль районы Бин-Гашир, Вади эр-Раби и Сук аль-Хамис, сообщают местные СМИ. Именно вблизи первого из этих населенных пунктов и расположен аэропорт Триполи. Расстояние оттуда до центра столицы - около 25 километров.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.