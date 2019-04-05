Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
ГлавнаяМир

Туск предложил "гибкую" 12-месячную отсрочку Brexit

Идея главы Евросовета будет рассматриваться на саммите лидеров ЕС.

Туск предложил "гибкую" 12-месячную отсрочку Brexit
Фото: пресс-служба президента

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает возможным предложить Великобритании "гибкую" 12-месячную отсрочку выхода из Евросоюза.

Об этом пишет BBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

"Гибкость" заключается в том, что Brexit может состояться раньше, если Великобритания ратифицирует сделку соглашение об условиях выхода.

Идея Туска будет предметом обсуждения на чрезвычайном саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Парламент Великобритании три раза голосовал за соглашение по Brexit и трижды отказал его поддержать. Если в ближайшее время ничего не будет предпринято, 12 апреля состоится так называемый "жесткий" выход Великобритании из ЕС без урегулированных отношений.

Евросоюз планирует решить судьбу Британии на чрезвычайном саммите вечером 10 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также