ЕСПЧ принял к рассмотрению дело против России о катастрофе МН17

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело против России крушении авиалайнера компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-релизе ЕСПЧ.

Жалобы были оформлены 380 заявителями из 15 стран. Они ссылаются на статью 2 Европейской конвенции по правам человека и возлагают всю ответственность на Россию за смерть членов их семей.

"Они заявляют, в частности, что Российская Федерация непосредственно или косвенно несет ответственность за крушение самолета, а также не расследовала его или не сотрудничала с другими расследованиями", - говорится в документе суда.

Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета.

В марте Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по сбитому самолету рейса MH17.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из России.