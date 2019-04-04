Правительство Эстонии ушло в отставку

Члены кабмина на заседании парламента перед объявлении об отставке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг, 4 апреля, на первом заседании парламента нового созыва объявил об отставке своего правительства. Об этом сообщает портал ERR.

Правительство Юри Ратаса начало работу 23 ноября 2016 года и находилось у власти 863 дня.

Согласно закону, правительство продолжит свою деятельность до тех пор, пока в должность не вступит новый кабинет министров. В настоящее время продолжаются переговоры о новой коалиции, которую могут сформировать Центристская партия, EKRE и Isamaa.

Напомним, выборы в парламент Эстонии - Рийгикогу - выиграла Партия реформ, которая получила 34 места. Центристская партия получила 26 мандатов, Консервативная народная партия (EKRE) - 19, партия Isamaa ("Отечество") - 12 и Социал-демократическая партия (СДП) - 10. Для формирования правительства большинства правящая коалиция должна контролировать не менее 51 места в Рийгикогу.

По сложившейся в Эстонии политической традиции, предложение сформировать правительство президент в первую очередь делает лидеру партии, которая выиграла выборы, то есть в данном случае Партии реформ. Ее глава Кая Каллас ранее неоднократно говорила, что не планирует отказываться от предложения президента.

Официально Керсти Кальюлайд предложит Кае Каллас формировать новое правительство в пятницу, 5 апреля.

Напомним, парламентские выборы прошли в Эстонии 3 марта. Правом голоса на выборах в парламент в стране обладают 958 тыс. 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.