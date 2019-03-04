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На парламентских выборах в Эстонии лидирует оппозиционная партия

Ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства голосов.

На парламентских выборах в Эстонии лидирует оппозиционная партия
Парламент Эстонии - Рийгикогу

На парламентских выборах в Эстонии наибольшее количество голосов набрала оппозиционная право-либеральная Партия реформ, получив 34 места из 101 в парламенте.

Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия Эстонии.

На втором месте по мандатам - правящая Центристская партия - 26 мест в парламенте. В Рийгикогу также прошли оппозиционная Консервативная народная партия (19 мандатов); партия из правящей коалиции - Isamаa ("Отечество") - 12 мандатов; Социал-демократическая партия - 10 мандатов.

Всего в выборах принимали участие 10 политических партий и 15 независимых кандидатов.

Около 26% эстонских избирателей проголосовали онлайн до 27 февраля (последний срок электронного голосования).

Напомним, в Эстонии в воскресенье, 3 марта, прошли парламентские выборы. Правом голоса на выборах в парламент в стране обладают 958 тыс. 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания

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