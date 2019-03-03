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В Белом доме не считают встречу Трампа и Ким Чен Ына провалом

Плохая сделка - не в интересах США.

В Белом доме не считают встречу Трампа и Ким Чен Ына провалом
Фото: Fox News

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына не была провальной, несмотря на отсутствие каких-либо договоренностей.

"Я вообще не согласен, что это был провальный саммит. Я считаю, что президент Соединенных Штатов обязан защищать и продвигать интересы национальной безопасности США. И я думаю, что он это сделал, отвергнув плохую сделку и снова попытавшись уговорить Ким Чен Ына на большую сделку, которая действительно может изменить ситуацию в Северной Корее", - сказал Болтон в эфире Fox News.

Трампу не нужно соглашение ради соглашения, добавил советник американского президента, "ни с Северной Корей, ни с кем-либо другим", если оно будет противоречить американским интересам.

В эфире другого американского канала CBS Болтон сказал, что переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова не имеют крайних сроков. "Президент полностью готов продолжать переговоры на более низком уровне или снова встретиться с Ким Чен Ыном, когда это будет уместно", - сказал он.

Напомним, что ханойская встреча Трампа и Кима на прошлой неделе завершилась досрочно, так как лидеры США и КНДР не смогли достичь соглашения об отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

На предыдущем саммите в Сингапуре в июне 2018 года Трамп и Ким подписали соглашение, согласно которому США готовы гарантировать КНДР безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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