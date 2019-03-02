Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах
Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах
Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
Садовый снимается с выборов в пользу Гриценко
Садовый снимается с выборов в пользу Гриценко
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Габсбургский счёт
Габсбургский счёт
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
В Киеве в ДТП с участием "скорой помощи" погибли три человека
В Киеве в ДТП с участием "скорой помощи" погибли три человека
Исход оптимистов
Исход оптимистов
​Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
​Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
ГлавнаяМир

В Страсбурге вандалы разрушили еврейский мемориал

Это второй за месяц акт вандализма против еврейских памятников в городе.

В Страсбурге вандалы разрушили мемориальный камень, расположенный на месте синагоги, что была сожжена нацистами в 1940 году. Об этом сообщает BBC.

Разрушенный мемориал в Страсбурге
Фото: twitter.com/JComm_BlogFeeds
Разрушенный мемориал в Страсбурге

Заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель сказал, что такие действия являются "новым актом антисемитизма в городе". Он рассказал также, что власти города делают все возможное для того, чтобы поймать нападавших.

Чиновник добавил, что "история повторяется" и напомнил, что в прошлом месяце были осквернены могилы на близлежащем еврейском кладбище в Катценхайме, который находится в 20 километрах от Страсбурга. Могилы были разрисованы свастиками и антисемитскими лозунгами.

Еврейское кладбище возле Страсбурга
Фото: MSN.com
Еврейское кладбище возле Страсбурга

Президент Франции Эммануэль Макрон, который посетил кладбище, выразил свою "полную решимость бороться с антисемитизмом во всех его формах".

Напомним, ранее на доме нобелевского лауреата Эли Визеля в Румынии появились антисемитские надписи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также