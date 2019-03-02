Это второй за месяц акт вандализма против еврейских памятников в городе.

В Страсбурге вандалы разрушили мемориальный камень, расположенный на месте синагоги, что была сожжена нацистами в 1940 году. Об этом сообщает BBC.

Фото: twitter.com/JComm_BlogFeeds Разрушенный мемориал в Страсбурге

Заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель сказал, что такие действия являются "новым актом антисемитизма в городе". Он рассказал также, что власти города делают все возможное для того, чтобы поймать нападавших.

Чиновник добавил, что "история повторяется" и напомнил, что в прошлом месяце были осквернены могилы на близлежащем еврейском кладбище в Катценхайме, который находится в 20 километрах от Страсбурга. Могилы были разрисованы свастиками и антисемитскими лозунгами.

Фото: MSN.com Еврейское кладбище возле Страсбурга

Президент Франции Эммануэль Макрон, который посетил кладбище, выразил свою "полную решимость бороться с антисемитизмом во всех его формах".

Напомним, ранее на доме нобелевского лауреата Эли Визеля в Румынии появились антисемитские надписи.