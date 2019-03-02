Трамп потребовал от Китая снять пошлины на продукты из США

Второй пакет американских санкций пока не вступил в силу.

Президент США Дональд Трамп потребовал от китайских властей незамедлительного снятия пошлины на американскую сельхозпродукцию и напомнил, что очередной пакет американских пошлин, направленный против китайского импорта, пока не вступил в силу.

"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)", - написал американский лидер в твиттере.

По словам Трампа, по итогам седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли наметился определенный прогресс.

"Я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта", - отметил Дональд Трамп.

Напомним, Трамп отложил введение новых пошлин на импорт из Китая в связи с "существенным прогрессом", достигнутым на торговых переговорах.

Раньше американский президент заявлял, что если соглашения достичь не удастся, то пошлины на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов будут повышены с 10% до 25%.

Высокопоставленные представители США и Китая провели серию торговых переговоров в Пекине и Вашингтоне после того, как в декабре Трамп и Си Цзиньпин объявили 90-дневное перемирие в своей торговой войне для выработки соглашения.

США долгое время обвиняли Китай в многочисленных недобросовестных торговых практиках. Речь идет о предполагаемых кражах интеллектуальной собственности и требованиях к американским компаниям передавать технологии, составляющие коммерческую тайну, если они хотят вести бизнес в Китае.