США и Южная Корея намерены отменить масштабные военные учения

Страны более десяти лет проводят весной маневры с участием тысяч военнослужащих.

Должностные лица США и Южной Кореи анонсировали отмену масштабных военных учений на Корейском полуострове. Согласно заявлению от 1 марта, эти маневры заменят меньшими по объему учениями, сообщает NBC News.

В частности, Пентагон планирует навсегда прекратить маневры Foal Eagle ("Молодой орел") и Key Resolve ("Ключевая решимость"), которые обычно проводятся весной.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона при администрации президента Барака Обамы Абрахам Денмарк заявил, что решение о прекращении маневров будет иметь «серьезные последствия для готовности» вооруженных сил США и Южной Кореи в противостоянии угрозе из Северной Кореи.

«Зачем вести переговоры с Соединенными Штатами, когда они идут на уступки бесплатно», – написал Денмарк в Twitter.

Представители администрации президента США давно указывали, что учения будут сокращены в размерах по итогам саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако второй саммит лидеров во Вьетнаме завершился без соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

Вашингтон и Сеул более десяти лет проводят маневры с участием тысяч военнослужащих. Трамп приостановил эти учения в прошлом году, заявив о желании сократить расходы и ослабить напряженность в отношениях с Северной Кореей.