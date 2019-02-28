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Переговоры Трампа и Ким Чен Ына закончились без подписания документов

Главы государств "надеются на новые встречи в будущем".

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына закончились без подписания документов
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не достигли соглашения на переговорах во Вьетнами. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Издание отмечает, что встреча закончилась "рано", и без подписания документов.

"На данный момент соглашение не было достигнуто, однако команды надеются на встречи в будущем", - сказала Сандерс.

Ожидалось, что сегодня Трамп и Ким Чен Ын выступят с общим заявлением или объявят о соглашении в вопросах ядерного разоружения КНДР.

"Никакой спешки. Никакой спешки. Мы просто хотим заключить правильное соглашение. Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли понимания", - сказал Трамп в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.

В свою очередь Ким Чен Ын, говоря о своих ожиданиях от переговоров, отметил: "Слишком рано давать оценку, но я бы не сказал, что настроен пессимистично. Прямо сейчас я ощущаю, что хорошие результаты будут".

Напомним, накануне Трамп назвал встречу с северокорейским лидером "великолепной".

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