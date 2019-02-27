Порошенко заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Как Россия захватывала Крым. Хроника событий
Как Россия захватывала Крым. Хроника событий
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
В Донецкой области подорвались трое гражданских
В Донецкой области подорвались трое гражданских
Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы
Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы
ГлавнаяМир

В Швеции задержали предполагаемого российского шпиона

Подозреваемый работал в сфере высоких технологий.

В Швеции задержали предполагаемого российского шпиона
В Швеции задержали предполагаемого российского шпиона
Фото: dangordonspyclub.com

Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) задержала в Стокгольме мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

СЭПО подозревает, что задержанный был вовлечен в шпионскую деятельность по меньшей мере с 2017 года. Его мог завербовать агент российской разведки, работающий под дипломатическим прикрытием.

Задержанный работал в сфере высоких технологий, в частности с информацией, которая представляет интерес для иностранных разведок, отмечает СЭПО.

Напомним, в декабре 2018 года Россия выслала шведского атташе после отказа продлить визы двум российским дипломатам.

В марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, которые объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также