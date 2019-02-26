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В России вынесли приговор экс-сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" по громкому делу о госизмене

Один получил 23 года, второй - 14 лет.

В России вынесли приговор экс-сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" по громкому делу о госизмене
Фото: EPA/UPG

Московский окружной военный суд 26 февраля вынес приговор бывшему сотруднику Центра информационной безопасности ФСБ Сергею Михайлову и бывшему топ-менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову.

Как сообщает "Би-Би-Си", первый получил 23 года лишения свободы по делу о госизмене, второй 14 лет.

До ареста в декабре 2016 года полковник ФСБ Михайлов руководил 2-м управлением Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и считался одним из главных специалистов по киберпреступности в российских спецслужбах.

Стоянов возглавлял отдел расследования киберинцидентов Лаборатории Касперского и отвечал за связь компании с правоохранительными органами.

По этому же делу были арестованы подчиненный Михайлова, офицер ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев и интернет-предприниматель Георгий Фомченков.

Суть предъявленных им обвинений доподлинно неизвестна, поскольку материалы дела составляют государственную тайну. Но, по данным ряда СМИ, они могли быть причастны к утечке данных об атаках на сервера американских демократов перед президентскими выборами в 2016 году. Обвиняемые якобы раскрыли американским спецслужбам хакеров, которые участвовали в атаках.

Докучаев и Фомченков частично признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Стоянов и Михайлов себя виновными не признавали.

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