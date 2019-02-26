Бывший посол США в ООН Никки Хейли получит работу в Boeing

Хейли вернулась в бизнес после многолетней политической карьеры.

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в ООН Никки Хейли получит работу в Boeing. 29 апреля на собрание акционеров Boeing будет вынесен вопрос назначения Хейли в совет директоров компании.

Об этом сообщила пресс-служба Boeing.

Никки Хейли - выпускница Клемсонского университета, получила степень бакалавра в области бухгалтерского учета.

До начала политической карьеры она работала по специальности, в том числе была финансовым директором семейной компании Exotica International.

В 2004 году Хейли была избрана в Палату представителей штата Южная Каролина, а в 2011 году стала губернатором штаба.

В 2017 году Хейли стала постпредом США в ООН. Должность посла она покинула в конце 2018 года.