На Кубе прошел референдум за новую конституцию

Жители Кубы на референдуме проголосовали за новую конституцию страны, по предварительным результатам, ее одобрили почти 87% участников голосования. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Против проголосовали 9% граждан.

Явка на референдуме составила 84,4%.

В новой конституции Кубы прописана социалистическая ориентация страны одновременно с открытием местной экономики. Согласно изменениям, президент Кубы сможет занимать свой пост не более десяти лет и впервые с 1976 года вводится должность премьер-министра. Коммунистическая партия остается единственной законной политической силой в стране.

В конституции появилось понятие частной собственности, а иностранные инвестиции признаны важным фактором экономического роста. Предлагается также расширить полномочия парламента - Национальной ассамблеи народной власти. Сейчас она созывается всего два раза в год, а между сессиями ее функции исполняет Госсовет.

Новая конституция запрещает дискриминацию по признаку пола, этнического происхождения или физических недостатков. ЛГБТ-сообщества надеются, что она также узаконит однополые браки.

Напомним, США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года Куба восстановила дипломатические отношения с США, а 14 августа того же года госсекретарь США Джон Керри прибыл в Гавану, чтобы поднять флаг США над американским посольством. В марте 2016 года Гавану посетил Барак Обама. Позже между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы.