Украинцы с минимальной пенсией получат 2,4 тыс. гривен перед выборами
Украинцы с минимальной пенсией получат 2,4 тыс. гривен перед выборами
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Андрій Дещиця: "Початок російської військової операції в Криму був неочікуваним - для нас і для наших західних партнерів"
Андрій Дещиця: "Початок російської військової операції в Криму був неочікуваним - для нас і для наших західних партнерів"
Тайна о прививках
Тайна о прививках
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
ГлавнаяМир

На Кубе прошел референдум за новую конституцию

Изменения в основной закон поддержали, по предварительным данным, 87% граждан.

На Кубе прошел референдум за новую конституцию
Флаг США поднят в Гаване
Фото: EPA/UPG

Жители Кубы на референдуме проголосовали за новую конституцию страны, по предварительным результатам, ее одобрили почти 87% участников голосования. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Против проголосовали 9% граждан.

Явка на референдуме составила 84,4%.

В новой конституции Кубы прописана социалистическая ориентация страны одновременно с открытием местной экономики. Согласно изменениям, президент Кубы сможет занимать свой пост не более десяти лет и впервые с 1976 года вводится должность премьер-министра. Коммунистическая партия остается единственной законной политической силой в стране.

В конституции появилось понятие частной собственности, а иностранные инвестиции признаны важным фактором экономического роста. Предлагается также расширить полномочия парламента - Национальной ассамблеи народной власти. Сейчас она созывается всего два раза в год, а между сессиями ее функции исполняет Госсовет.

Новая конституция запрещает дискриминацию по признаку пола, этнического происхождения или физических недостатков. ЛГБТ-сообщества надеются, что она также узаконит однополые браки.

Напомним, США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года Куба восстановила дипломатические отношения с США, а 14 августа того же года госсекретарь США Джон Керри прибыл в Гавану, чтобы поднять флаг США над американским посольством. В марте 2016 года Гавану посетил Барак Обама. Позже между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также