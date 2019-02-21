Яценюк призвал молодежь не ждать "доброго царя" и действовать самостоятельно

Вступление в Евросоюз и тем более НАТО требует много усилий от самих украинцев.

Фото: nfront.org.ua Арсений Яценюк

"Продвижение Украины в ЕС и НАТО - это непростой путь. Но вместо нас его никто не пройдет. Патернализм - это путь к экономическому и политическому упадку. Собственные силы, собственная уверенность и собственный прогресс - это залог успеха", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум по безопасности для молодежи в четверг, 21 февраля.

"Украина как член Европейского Союза сделает эту организацию только сильнее. Не только расширит ее границы, но и усилит ее изнутри", - подчеркнул он.

"С одной стороны, это означает, что Украина возвращается к своей европейской семье. А с другой - Европа наконец признает: Европейский Союз и географически, и политически расширяется. Признает, что Украина и есть Европа", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что этот прогресс будет непрост, и дорожной картой реформ и приближения к стандартам ЕС является Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли.

Яценюк обратился к участникам Киевского форума для молодежи: "Вы будете теми, кто будет жить в большой объединенной Европе, где Украина будет членом Европейского Союза. Но вы уже являетесь теми, кто обязан своим трудом, своим умом, своей волей сделать это реальностью ".

"За нас это никто не сделает. Не ожидайте, что появится кто-то и сделает каждого из вас в отдельности и всю страну в целом счастливыми. Нет доброго царя и справедливого правителя. Патернализм - это путь к экономическому и политическому упадку. Собственные силы, собственная уверенность и собственный прогресс - это залог успеха ", - обратился он к молодежи.

Именно такой путь ждет Украину и относительно членства в НАТО, отметил лидер НФ.

Арсений Яценюк напомнил, в 2008 году он как спикер парламента вместе с тогдашним премьер-министром и тогдашним Президентом подписал обращение к странам-членам Альянса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО: "Мы не получили ПДЧ. Не все страны-члены НАТО тогда хорошо услышали президента Путина на Мюнхенской сфере безопасности конференции - когда он очень четко заявил, что распад Советского Союза - это величайшая трагедия. В 2008 году Путин заявил о восстановлении Советского Союза, вот что он имел в виду. Запад этого не услышал ".

"Путин отправил танки в Грузию и захватил часть территории независимого государства. Запад на это отреагировал, но не так, чтобы Путин это понял. Он понял это совсем по-другому. Следствием этого стала аннексия Крыма, вторжение российских войск на Донбасс и масштабная агрессивная политика Российской Федерации в отношении всего свободного мира ", - подчеркнул лидер "Народного фронта ".

А еще в 2007 году, напомнил Арсений Яценюк, Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе: "Задачей Путина было - избавиться вообще от какого-либо контроля и мониторинга над расширением своих вооружений, находящихся на границах Украины и стран-членов Альянса. Прошло десять лет - мы пожинаем плоды. Мир пожинает плоды российской политики, которая не получила должного ответа".

Яценюк подчеркнул, что украинский парламент осуществил исторический шаг, проголосовав за изменения в Конституцию, которые обеспечивают необратимость курса Украины на ЕС и НАТО: "Это не делает членство в ЕС и НАТО завтра. Потому что это мы должны сделать своими руками и головой. Но это обеспечивает необратимость этого курса. Кто бы ни стал президентом, какая бы ни была сформирована коалиция, каким бы ни было правительство или премьер-министр, Основной закон страны, который проголосован конституционным большинством членов парламента, определил: ЕС и НАТО - это стратегия Украины ".