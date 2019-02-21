Министр по делам ветеранов Фриз предложила Кабмину кандидатуры своих заместителей

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз предлагает Кабинету Министров назначить своим первым заместителем первого заместителя командира Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины Григория Галагана.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос агентства "Украинские новости".

"По состоянию на 14.02.2019 в секретариате Кабинета Министров Украины обрабатывались в установленном порядке соответствующие материалы о назначении... Галагана Г.А. первым заместителем министра по делам ветеранов", – сказано в сообщении.

Указом Президента Петра Порошенко №79 от 23 марта 2018 года первому заместителю начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Григорию Галагану было присвоено звание генерал-майора.

В 2015 году он был награжден орденом "За мужество" III степени.

Кроме того, Фриз предлагает назначить своими заместителями "киборга" донецкого аэропорта Александра Терещенко и бывшего руководителя пресс-службы Министерства обороны Оксану Гаврилюк.

Известно, что Терещенко участвовал в обороне донецкого аэропорта, где в октябре 2014 года поручил ранение глаза, лишился полностью правой руки и кисти левой руки. На данный момент он возглавляет Николаевскую областную организацию "Ассоциация участников и инвалидов АТО", работает заместителем начальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам в Киеве.

Также Терещенко является членом нескольких общественных объединений ветеранов и владельцем Международного благотворительного фонда Александра Терещенко.

Оксана Гаврилюк ранее 2,5 лет возглавляла пресс-службу Минобороны, на данный момент она работает в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".