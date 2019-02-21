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Министр по делам ветеранов Фриз предложила Кабмину кандидатуры своих заместителей

Первым замом может стать командир "Альфы" Галаган.

Министр по делам ветеранов Фриз предложила Кабмину кандидатуры своих заместителей
Ирина Фриз
Фото: Укринформ

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз предлагает Кабинету Министров назначить своим первым заместителем первого заместителя командира Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины Григория Галагана.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос агентства "Украинские новости".

"По состоянию на 14.02.2019 в секретариате Кабинета Министров Украины обрабатывались в установленном порядке соответствующие материалы о назначении... Галагана Г.А. первым заместителем министра по делам ветеранов", – сказано в сообщении.

Указом Президента Петра Порошенко №79 от 23 марта 2018 года первому заместителю начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Григорию Галагану было присвоено звание генерал-майора.

В 2015 году он был награжден орденом "За мужество" III степени.

Кроме того, Фриз предлагает назначить своими заместителями "киборга" донецкого аэропорта Александра Терещенко и бывшего руководителя пресс-службы Министерства обороны Оксану Гаврилюк.

Известно, что Терещенко участвовал в обороне донецкого аэропорта, где в октябре 2014 года поручил ранение глаза, лишился полностью правой руки и кисти левой руки. На данный момент он возглавляет Николаевскую областную организацию "Ассоциация участников и инвалидов АТО", работает заместителем начальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам в Киеве.

Также Терещенко является членом нескольких общественных объединений ветеранов и владельцем Международного благотворительного фонда Александра Терещенко.

Оксана Гаврилюк ранее 2,5 лет возглавляла пресс-службу Минобороны, на данный момент она работает в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".

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Источник: "Украинские новости"
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