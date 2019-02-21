Начальник управления Киевской ОГА попался на взятке

Начальник одного из управлений Киевской областной госадминистрации попался на взятке.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Чиновник, должность которого в сообщении указана как "заместитель директора - начальник управления градостроительства и архитектуры", требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие решения о положительном выводе по материалам проекта землеустройства в Васильковском районе Киевской области.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса - злоупотребление влиянием. Печерский районный суд Киева рассмотрит избрание меры пресечения чиновнику и его отстранение от должности.

Прокуратура отмечает, что на подозреваемого вышли в рамках расследования получения взятки чиновником областного управления Госгеокадастра. Его взяли "на горячем" во время получения 10,5 тысячи долларов за присвоение кадастровых номеров земучасткам в селе Кодаки для рыбохозяйственных нужд.

Действия чиновника Госгеокадастра квалифицировали по части 3 статьи 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса.