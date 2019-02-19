Скандалы вокруг "Хрещатика" не прекращаются.

Правоохранительные органы задержали начальника управления активами и имуществом ПАО "КБ Хрещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме $7 тыс.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

По предварительным данным, они подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору "Хрещатика" за заключение договора аренды нежилых помещений.

Продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, что 5 апреля 2016 года Нацбанк Украины признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным и передал его ФГВФЛ. В июне того же года Фонд начал ликвидацию банка.

Крупнейшими совладельцами "Хрещатика" были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.

Комплексный анализ неплатежеспособности (forensic audit) банка "Хрещатик", проведенный в мае-ноябре 2017 года компанией "Актио" по заказу Фонда гарантирования вкладов обнаружил, что в результате операций и действий менеджмента и владельцев финучреждение получило убытки на сумму 2,5 млрд гривен.