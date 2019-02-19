Лауреаты общенациональной программы "Человек года - 2018" в номинации «Лидер страхового рынка года»

Наталья Базилевская

Наталья Базилевская

Глава Правления Граве Украина, Вице Президент Украинской Федерации Страхования.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 201 8 году: Конечно, главными событиями для нас есть долголетие нашего концерна, а именно 20-летнее присутствия в Украине и 190 летний юбилей Grawe в Австрии. Пока на рынке страхования, к сожалению, затишье, поэтому чем-то особенным в профессиональной сфере особо не похвастаешься, разве что тем, что рынок растет пропорционально экономическому росту в стране, что, конечно же, радует. Очень хотелось бы, чтобы этот рынок приобрел те масштабы и направления, которые ему присущи в странах Европы.

Ваш жизненный девиз: Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Врачом

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мне бы очень хотелось посмотреть на этот мир через 200, 500 и 1000 лет.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Успех – это возможность быть собой.

Ваш любимый афоризм?: Возможно он не самый любимый, но самый значимый для меня сейчас, когда ты мама двух детей - «Не рассказывай, а показывай».

Если счастье не в деньгах, то в чем?  А если все-таки в деньгах, то почему?:

Конечно же, счастье не в деньгах, просто деньги позволяют достичь желаемого результата значительно быстрее и без мысли о том, где же их взять. Думаю, что счастье — это самореализация во всем, что для тебя важно.

Что Вы не любите в своей работе больше всего?: Не люблю быть начальником.

Вы согласны, что риск - дело благородное?: Думаю - да, хотя это не всегда мой жизненный принцип. Профессия внесла коррективы.

А Вы себя застраховали?: Конечно же, иначе как мы можем предоставлять услуги, которыми сами не пользуемся. У меня есть практически все виды полисов, из продуктовой линейки Граве Украина (Страхование жизни, КАСКО, ответственность, туризм).

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Я бы согласилась с первоисточником, но именно в контексте переверну мир, а не сдвину » .

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? : Перфекционизм.

Есть ли у Вас любимая книга?: Самой любимой нет. Большинство книг после прочтения становятся любимыми.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Сложно сказать. Думаю, мне были бы близки идеи декабристов.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Пирамиду Хеопса. Символизировала бы вечность принципов мироздания.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Далекс.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Украина замечательная страна и богата своей историей. Конечно, я бы показала весь Киев и особенно все его исторические места.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижение – все, что у меня есть. Ошибка – то, что я больше времени уделяю срочным делам, а не важным.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Путешествия, быть с детьми, спорт.

Галина Ким

Галина Ким

Генеральный директор «Страховая компания «Ю.Эс.Ай.»

Награды: Диплом за развитие страхового рынка Украины.

Три главных события 201 8 года по Вашей версии: Создание профессиональной команды, вошли в пятерку лидеров по ОСАГО, стали лауреатами в номинации «Лидер страхового рынка».

Ваша «Формула успеха»: Быть в гармонии с реальностью, и, делая меньше, ты достигнешь гораздо большего.

Ваш жизненный девиз: Принимай людей такими, какие они есть, не пытайся их поменять.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Доктором.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Работать в большом Холдинге.

Быть сегодня успешным – это … заниматься любимым делом.

Если счастье не в деньгах, то в чем?  А если все-таки в деньгах, то почему?: Правильно – не в деньгах, а в их количестве.

Что Вы не любите в своей работе больше всего?: Когда из-за одной встречи ломается весь рабочий график.

Вы согласны, что риск - дело благородное?: Совершенно верно. Риск это - дело благородное, но при этом надлежит сочетать риск с известным обеспечением на случай убытков.

А Вы себя застраховали?: Конечно. У меня есть договора обязательного ОСАГО, КАСКО и Несчастные случаи (застрахован сын), добровольное медицинское страхование.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Этого делать категорически нельзя. Успешный человек умеет принимать успехи других.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Не всегда могу дослушать собеседника до конца, если собеседник медленный.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Маргарет Тэтчер.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Пирамиды - это символ огромного труда и умение руководить огромным количеством людей для достижения цели.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: ЮЭСАЙ.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Обязательно западную Украину со всем ее колоритом.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение в жизни – это сын. Ошибкой можно считать очень многое, главное как к этому относиться, если ты знаешь как это исправить, это уже не ошибка.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Быть с семьей.