Регулятор получил разрешение на проверку облгазов

Государственная регуляторная служба согласовала проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем из-за доначислений в платежках.

Об этом сообщила глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко в фейсбуке.

"Рассчитываем начать проверку уже в марте", - написала она.

Проверки предстоят Винницагазу, Волыньгазу, Днепрогазу, Днепропетровскгазу, Житомиргазу, Закарпатгазу, Запорожгазу, Ивано-Франковскгазу, Киевоблгазу, Криворожгазу, Львовгазу, Николаевгазу, Ровногазу, Сумыгазу, Тисменицагазу, Харьковгазу, Харьковгоргазу, Хмельницкгазу, Черновцыгазу и Черниговгазу.

Нарушителям может грозить штраф в размере до 850 тысяч гривен.

Напомним, осенью 2018 года многие операторы газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.

Узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20℃), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа, однако они уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа.

Поэтому Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.