Третейский суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка против России

Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу Приватбанка в иске против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно в пятницу, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований Приватбанка против Российской Федерации, Российская Федерация "нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму", и что Приватбанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате Приватбанку за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства.

Приватбанк намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долларов.

Напомним, Приватбанк прекратил обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года. Позже в том же году подконтрольный России парламент оккупированного Крыма "национализировал" имущество Приватбанка и других компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В список вошло свыше 100 различных объектов.

Летом 2015 года банк подал иск к Россиийской Федерации о защите утраченных в Крыму инвестиций.

В декабре 2016 года Приватбанк чуть не обанкротился и был национализирован государством Украина.