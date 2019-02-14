Количество растаможенных "евроблях" превысило 160 тысяч

Больше половины находились в стране с нарушением сроков пребывания.

С 25 ноября по 12 февраля граждане Украины растаможили почти 160 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. В день теперь оформляют по 5-7 тысяч машин.

Об этом сообщила пресс-служба Фискальной службы.

Стоимость поступлений в бюджет достигла 10,1 млрд платежей.

Информация о ввозе б/у автомобилей в Украину в ноябре - феврале

Из общего количества оформленных автомобилей 101,5 тысячи - это "евробляхи", которые находились Украине в режиме временного ввоза или транзита. За их оформление уплатили более 6,3 млрд гривен. Почти 87 тысяч этих "евроблях" нарушили сроки пребывания в Украине. За них владельцы добровольно уплатили 737,6 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

Срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) истекает на следующей неделе, 22 февраля.

Напомним, 8 ноября 2018 года в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства со скидкой в 50%.

Второй повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине.