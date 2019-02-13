Государство начислило "Нафтогазу" пеню 2,4 млрд гривен

Глава Нафтогаза Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве, 13 июня 2014 года.

Минэкономразвития 31 января обязало НАК "Нафтогаз Украины" уплатить пеню в размере 2,448 млрд грн за несвоевременно перечисленные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом сообщило со ссылкой на приказ МЭРТ агентство "Интерфакс-Украина".

Сейчас этот приказ обжалуется "Нафтогазом" в суде.

В МЭРТ ссылаются на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

Напомним, НАК "Нафтогаз" за 2017 год заплатил в государственный бюджет более 100 млрд гривен налогов и дивидендов. В эту сумму вошли налог на прибыль в сумме 14,3 млрд грн, НДС - 30,2 млрд грн, рентные платежи - 33,9 млрд грн, дивиденды - 13,3 млрд грн.

В 2018 году правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,8 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов. Еще 40% от прибыли "Нафтогаз" должен был выплатить во второй половине года: в июле-сентябре - по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – 8 млрд грн, в декабре - еще 8 млрд.