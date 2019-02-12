​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация считает, что в Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски в связи с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступят в силу 1 июля.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

Так, согласно определению в Налоговом кодексе, виски - алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Однако, подчеркивает ЕБА, это противоречит международному законодательству - нормам ЕС, согласно которым в Европе установлен лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% - без верхнего порога. Также там нет ни слова о коньячной технологии, ведь виски производят путем дистилляции сусла.

Таким образом, международные производители имеют возможность производить виски с содержанием спирта более 45%, что предлагается запретить в Украине.

"По предварительным оценкам компаний-членов ЕБА, это более 1 тыс. видов продукции (более 45%), которая официально ввозится и за которую уплачиваются все налоги. Так, например, только в прошлом году было импортировано 68,995 тыс. литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 млн гривен", - объяснила менеджер комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками ЕБА Кристина Линиченко.

По мнению ЕБА, существует объективная угроза того, что виски крепостью более 45% будет считаться некачественной и опасной продукцией, а значит будет подлежать утилизации в соответствии с законодательством.

Напомним, коньяк украинского производства могут переименовать в бренди, поскольку в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина с 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" (Коньяк - город во Франции) для продуктов, которые изготовляются в Украине. Вместо слова "коньяк" нужно будет употреблять либо термин "бренди" либо новое название, которое распространиться только на украинскую продукцию.

23 ноября прошлого года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и законодательно определила понятие "виски". Кроме того, в законе разграничено понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный".