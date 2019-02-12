Порошенко предложил после выборов вернуться к налогу на выведенный капитал и Нацфинбюро

Президент Петр Порошенко считает, что Верховная Рада должна вернуться к законопроектам о введении налога на выведенный капитал и создании Национального бюро финансовой безопасности.

Об этом он сказал на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, пишет "Интерфакс-Украина".

"Заявляю, что после возвращения народных депутатов с избирательных гонок в зал Верховной Рады буду предлагать вернуться к законопроекту о налоге на выведенный капитал как ключевого источника для внутренних инвестиций", - заявил Порошенко, очевидно, рассчитывая победить на этих выборах.

Он также считает, что необходимо дать честные ответы на вопросы о цивилизованном рынке земли, "отсутствие которого является еще большим пятном для роста экономики, чем коррупция", о продолжении борьбы с коррупцией и о приватизации раздутого сектора экономики.

"Кстати, воспользуюсь первой же возможностью, чтобы законопроект о создании Национального бюро финансовых расследований был проголосован парламентом в ближайшее время", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль было одобрено еще в 2016-м на одном из заседаний Национального совета реформ. В начале октября 2017 года этот налог был поддержан на заседании Кабинета министров. В июле 2018-го законопроект о НнВК был внесен президентом Петром Порошенко в парламент, но его так и не приняли из-за отсутствия источников, которые бы компенсировали потерю доходов бюджета.

МВФ согласился с введением НнВК в Украине, но только для компаний с годовым оборотом до 200 млн гривен и при условии, что они должны будут авансом заплатить 50% от суммы налоговых обязательств по налогу за прибыль за 2018 год. В таком случае НнВК будет введен для 98% юридических лиц, но оставшиеся два процента, которые генерируют до 85% общей суммы налога на прибыль, продолжать его платить.

Создание Нацфинбюро

, которое должно заменить налоговую милицию, также обсуждается уже несколько лет.