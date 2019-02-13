Гройсман: экономика Украины в 2018 году выросла на 3,2%

Это оперативные данные в соответствии с расчетом Минэкономразвития.

Внутренний валовый продукт Украины в 2018 году вырос на 3,2%.

Об этом со ссылкой на оперативные данные Минэкономразвития сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы имеем достаточно позитивный показатель 3,2% роста ВВП. Это выше, чем наш показатель, это оперативные данные в соответствии с расчетом Минэкономразвития", - сказал премьер на заседании Кабмина в среду.

Напомним, раньше Национальный банк оценил рост ВВП Украины за 2018 год на уровне 3,3%.

Окончательные данные будут обнародованы в марте Государственной службой статистики. Тем не менее, уже очевидно, что экономика Украины показала самый большой рост за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%.

В 2019 году темпы роста несколько замедлятся из-за жесткой монетарной политики, необходимой для замедления инфляции, и осторожной фискальной политики, связанной с пиковым погашением госдолга.