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Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве

Мощность объекта после достройки составит 2,5 млн тонн.

Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Основатель Orexim Юрий Будник и глава Posco Daewoo Ким Янг Санг
Фото: Posco Daewoo

Корейская компания Posco Daewoo приобрела 75%-ную долю в зерновом терминале в Николаевском морском порту.

Об этом сообщило издание Korea Herald.

Сделка была подписана во вторник с украинской логистической компанией Orexim Group. Ее стоимость не раскрывается.

Мощность терминала, который будет отгружать на экспорт в основном кукурузу и пшеницу, составит 2,5 млн тонн в год. Его строительство должно завершиться в июле 2019 года.

Posco Daewoo считает, что покупка терминала в Украине будет способствовать укреплению продовольственной безопасности Кореи, четвертой по величине экономики Азии. Страна в значительной мере зависит от импорта зерна.

В 2017 году Корея купила 10 млн тонн кукурузы и 5 млн тонн пшеницы.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал сделку, написав в фейсбуке, что "инвесторы верят в Украину и увеличивают свои инвестиции".

Напомним, президент и гендиректор Posco Daewoo Corporation Ким Янг Санг входит состав Национального инвестиционного совета Украины.

Posco Daewoo - ведущая корейская компания в сфере торговли зерном, углем, сырьевыми ресурсами, металлопродукцией, химическим сырьем и удобрениями.

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