Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского

Первая попытка в 2017 году была неудачной.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на имущество "ДнепрАзота", Марганецкого горно-обогатительного комбината, Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината и Никопольского завода ферросплавов. Все они связаны с бывшими владельцами Приватбанка.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Генпрокуратура расследует дело по факту завладения должностными лицами Приватбанка государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19,7 млрд гривен, а также выдачи кредитов на заранее невыгодных банку условиях юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности. В результате государство в лице Министерства финансов во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд гривен осуществить национализацию Приватбанка.

По версии следствия, должностные лица Приватбанка в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн долларов.

В свою очередь они заключили соглашения, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures i nc. Целью сделок якобы было получение товаров, но их поставка не состоялась.

Деньги, предусмотренные договорами, не были возвращены, а имущественные права на неполученный товар, которыми располагает Приватбанк, не обеспечили погашение кредитов.

В рамках этого дела суд арестовал имущество указанных предприятий: электровозы, тепловозы, думпкары, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям. Речь идет об аресте более 1 300 единиц имущества.

Больше всего арестованного имущества принадлежит "ДнепрАзоту".

Печерский суд уже принимал решение об аресте имущества этих предприятий в 2017 году, но оно не вступило в силу.