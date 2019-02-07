ПриватБанк запустил услугу обмена валют в терминалах самообслуживания

Покупать и продавать можно евро и американский доллар.

ПриватБанк с 7 февраля запускает услугу обмена валют во всех терминалах самообслуживания и сервисе Приват-24.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Фейсбуке.

"Свершилось" С 00:01 7 февраля 2019 года стартовала услуга онлайн-обмена валют в Приват-24 и всех терминалах самообслуживания банка. Покупать и продавать можно евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн осуществляется по текущему коммерческому курсу банка до 150 тыс. гривен в сутки без дополнительных комиссий", - говорится в сообщении.

Перевод денег за границу без наличия валюты можно осуществить с гривневой карточки.

"В терминалах самообслуживания ПриватБанка, для обмена иностранной валюты нужно: выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги»; указать сумму и карточку, на которую будет перечислена валюта", - пояснили в банке.

Напомним, в июне 2018 года парламент принял закон "О валюте", который призван значительно упросить работу с ней как граждан, так и предприятий. Он сменил декрет, регулировавший валютные операции украинцев, который действовал еще с 1993 года. В Нацбанке заявляли, что правила давно устарели и причиняют лишь неудобства. Согласно данному закону, с 7 февраля украинцы могут менять валюту онлайн.

Приватбанк и ранее торговал валютой онлайн, используя лазейки в законодательстве, но осенью 2014 года НБУ закрыл их.