Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
ГлавнаяЭкономикаФинансы

​Украинские банки в 2018 году получили рекордную прибыль

64 банка из 77 были прибыльными в прошлом году.

​Украинские банки в 2018 году получили рекордную прибыль
Фото: пресс-служба НБУ

Платежеспособные украинские банки в 2018 году получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков за 2018 год в 21,7 млрд грн является крупнейшим на историческом горизонте", - заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Рост прибыльности банковской системы в 2018 году стал возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов. Объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое - с 49,2 млрд гривен в 2017 году до 23,7 млрд гривен в 2018 году. В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы увеличились в среднем на 38%.

Основным источником процентных доходов являются доходы банков от кредитования юридических лиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физических лиц (26%).

Прибыль банковской системы в основном была сформирована группой банков с иностранным капиталом (15,0 млрд грн) и Приватбанком (11,7 млрд грн). В то же время банки с государственным российским капиталом вместе показали 11 млрд грн убытка.

В целом из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также