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Херсонский арбуз решили запатентовать

В ближайшее время учредительные документы будут представлены для государственной регистрации.

Херсонский арбуз решили запатентовать
Фото: ТСН

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием.

Об этом говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине" на странице в Facebook.

"Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания! Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы ассоциации будут представлены для государственной регистрации", - говорится в сообщении.

Ранее в Украине предлагали запатентовать борщ и самогон.

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