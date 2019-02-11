​Замглавы Херсонской ОГА отстранен от обязанностей на время расследования убийства Гандзюк

Заместитель главы Херсонской областной госадминистрации Владислава Мангера Евгений Рыщук отстранен от выполнения обязанностей на время расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил сам Рыщук в Фейсбуке.

"Учитывая ситуацию вокруг моей фамилии по делу нападения на Гандзюк и мое желание сделать все, чтобы помочь следствию и прекратить политические спекуляции вокруг меня, я еще в пятницу после сессии областного совета подал заявление председателю Херсонской ОГА о временном отстранении меня от выполнения служебных обязанностей. В ту же пятницу я договорился со следователем СБУ в Киеве о встрече и предложил предоставить информацию относительно меня с применением полиграфа", - написал замглавы Херсонской ОГА.

"Скрывать, Слава Богу, нечего. Так что уже сегодня я в Киеве и надеюсь, что я смогу хоть таким образом помочь следствию в этом достаточно заполитизированном деле", - добавил Рыщук.

Напомним, сегодня, 11 февраля, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в организации убийства Гандзюк главе Херсонской ОГА Владиславу Мангеру.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября, три месяца после того, как ее облили серной кислотой в центре Херсона.