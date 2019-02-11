​В Щецине открыли памятник "жертвам украинских националистов"

В субботу, 9 февраля, на центральном кладбище польского города Щецин открыли памятник "жертвам украинских националистов 1939-1947 годов".

Об этом пишет местное издание wPolityce.

"Казалось бы, после Аушвица, после Пальмиры, после Катыни и Колымы мы знаем все о зле, но геноцид на Волыни и Восточной Малопольше показывает нам еще одно, варварское лицо зла. Это загадка, которую мы вряд ли поймем, ведь что в мозгу - не в душе же - могло заглушить совесть, заставить человека броситься с топорами на беспомощных невооруженных людей, на маленьких детей, на женщин. Это тайна зла", - заявил на церемонии открытии памятника президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

В то же время представитель ассоциации "Восточные кресы. Наследие и память" Ежи Мужило подчеркнул, что памятник не направлен против украинцев. "Речь не о мести, а о памяти", - сказал он.

Мужило надеется, что трагический исторический опыт приведет к разумному и плодотворному сосуществованию и сотрудничеству "таких близких между собой славянских народов - польского и украинского", чтобы построить счастливое будущее для следующих поколений.

Дата открытия памятника была выбрана не случайно. 9 февраля 1943 года произошло нападение на польское село Паросля Перша, которое находилось на территории нынешней Ровенской области. Тогда были убиты 173 поляка. Резню в Паросле польские историки считают началом так называемой "Волынской резни".

Напомним, 22 июля 2016 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признается геноцидом. В соответствии с решением 11 июля будет отмечаться в Польше как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой.

В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины приняла ответное заявление с просьбой не политизировать украино-польскую историю.

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (в Польше) или Волынская трагедия (в Украине). В другие годы они происходили в других регионах. Точное количество погибших в этих конфликтах не известно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.