Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков сообщил, что в Кривом Роге на подходе к митингу одного из кандидатов в президенты остановили гражданина с 10 литрами зеленки.

"В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?", - возмутился глава МВД.

"Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х. людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого. Возмущается. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?", - отметил Аваков.

Он добавил, что политики вместо честной конкуренции "разматывают спираль ненависти в обществе" и устраивают " провинциальный драмтеатр".

"Ведь это вы [политики], называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами и лгать " – заявил Аваков.

Напомним, вечером 9 февраля активисты в знак протеста против задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее в этот день сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.